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الهيئة العامة ل"جمعية اعضاء جوقة الشرف في لبنان" انتخبت هيئة ادارية جديدة واقرت برنامج الاحتفال بمئوية تأسيسها

15
NOVEMBER
2021
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عقدت " جمعية اعضاء جوقة الشرف في لبنان" (Legion d’honneur)اجتماعاً للهيئة العامة في فندق " لو غبريال" في الاشرفية برئاسة رئيس الجمعية السفير الدكتور خليل كرم وحضورعدد من الاعضاء . بعد النشيدين الوطني اللبناني والفرنسي، وقف الجميع دقيقة صمت حداداً على ارواح اعضاء الجمعية الذين توفوا خلال العام 2021 . ثم القى السفير كرم كلمة رحب فيها بالاعضاء الحاضرين، والاعضاء الجدد مشيرا الى ان عدد اعضاء الجمعية يزداد سنة بعد سنة، ومؤكدا استمرار العمل لتحقيق الاهداف التي نشأت الجمعية من اجلها ولاسيما منها تعزيز العلاقات اللبنانية- الفرنسية وتطويرها ثقافياً وعلمياً وتربوياً.ولفت الى ان الجمعية الام تحتفل هذه السنة بمرور مئة عام على تأسيسها ، وسيقام في المناسبة احتفال في بيروت في 17 كانون الاول المقبل يحضره رئيس الجمعية الام الاميرال الان كولديفي على رأس وفد رفيع المستوى ، ويليه معرض بالصور عن تاريخ الجمعية منذ انشائها .

بعد ذلك تلا الامين العام للجمعية رفيق شلالا تقريرا عن ابرز  ما تحقق خلال سنة 2021على الصعيدين التنظيمي والتنفيذي لافتا الى ان الظروف القاسية التي مر بها لبنان ولا يزال حدّت من  النشاطات التي تقوم بها الجمعية داخل لبنان وخارجه والاستعاضة عنها بتوزيع مساعدات مالية للصليب الاحمر اللبناني والصندوق التضامني في مستشفى اوتيل ديو ، اضافة الى مساعدات غذائية على عائلات متضررة نتيجة  الاحداث التي وقعت . واعلن عن انتساب اعضاء جدد اليها، كما اعلن عن الاستمرار في اصدار مفكرة الجمعية للعام 2022 والتنسيق مع الجمعية الام في فرنسا والمشاركة في مؤتمراتها وفي الاحتفالات التي ستقام لمناسبة مرور مئة عام على انشاء الجمعية الام . ثم قدم امين الصندوق الدكتور كامل مهنا التقرير المالي .
وعلى الاثر انتخب المجتمعون اعضاء الهيئة الادارية للجمعية للسنوات الثلاث المقبلة ، ففاز بالتزكية السادة : السفير خليل كرم ، الوزراء السابقون مروان حماده وموريس صحناوي وناصيف حتي ، النقيب ريمون شديد ، السفير مارسيل لوجيل ، الدكتور كامل مهنا ،الدكتور حسان رفعت ، رفيق شلالا ، الاميرال منير رحيم ، القنصل روجيه سماحة ، والسيدة لميا مبيض البساط .  وستجتمع الهيئة الادارية الجديدة خلال الايام المقبلة لانتخاب رئيس للجمعية ونائبي الرئيس والامين العام وامين الصندوق والمستشارين وممثل الجمعية لدى الحكومة.
بغد ذلك ناقش الحاضرون عددا من المواضيع واتخذوا في شأنها القرارات المناسبة.
ملاحظة: الصور من دالاتي ونهرا

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