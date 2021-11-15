A + A -

الوطن السورية: أكد وزير الكهرباء السوري غسان الزامل أن مشروع خط الكهرباء بين الأردن وسورية ولبنان سيكون جاهزاً نهاية العام الحالي.

وفي تصريح لـ«الوطن» على هامش تدشينه محطة العجماء لتوليد الطاقة الكهروضوئية الخاصة باستثمار الطاقات البديلة في المحافظة، أشار الزامل إلى أن نسبة 20 ميغا من مشاريع الطاقات المتجددة فقط مربوطة مع الشبكة وهي نسبة خجولة بالنسبة لكمية الكهرباء الحالية المنتجة التي تصل إلى 2500 ميغا، علماً أن حاجة سورية هي 7 آلاف ميغا.

وشدد الزامل على ضرورة الاستثمار بالطاقات المتجددة، لما لها من انعكاسات إيجابية على المشروعات الاستثمارية، مشيراً إلى وجود مشروع قانون خاص بالطاقات المتجددة أصبح في مراحله الأخيرة ليصار بعد ذلك إلى عرضه على مجلس الشعب لتصديقه، منوهاً بأنه سيكون متوافقاً مع أحدث القوانين في العالم.

ولفت الزامل إلى أن الوزارة عملت كل ما في وسعها، حيث تم إحداث بعض التعديلات على القوانين الخاصة بالطاقات المتجددة ولاسيما قانون الكهرباء 32 وذلك بما يتوافق مع تنفيذ خطة وزارة الكهرباء في تلك المشاريع.