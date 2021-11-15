عناوين الصحف ليوم الأثنين 15 تشرين الثاني 2021

الأخبار: اليمن وحصاد مأرب: الإمارات تنسحب تحت التهديد
أميركا تهدّد: المساعدات بعد الانتخابات
مصرف لبنان يستأجر شقّة من الحاكم في باريس: «متران مربّعان» بنصف مليون دولار
الديار: مجزرة التضخّم مستمرة… والأرقام الرسمية لا تعكس حقيقة الأسعار
عملية حذف الأصفار من العملة مقصلة مرعبة… عسى لا ندخل فيها
معطيات جيوسياسية إقليمية مقلقة تتحكّم بمفاتيح الاقتصاد وتشلّه
البناء: تطورات الساحل الغربي في اليمن تطرح مستقبل عدن بالتوازي مع مستقبل مأرب / قطر تخلي المجال لتركيا بعد تراجع فرضية الوساطة لصالح محاولة ملء الفراغ / بري يدعو للتحقيق في الحرائق وتعيين مأموري الأحراش: الطائفية أخطر الحرائق /
نداء الوطن: "لعنة قرداحي" تابع... الكويت توقف "التحويلات الخيرية"!
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اللواء: أسبوع «فكفكة العقد» أو استمرار التآكل والإنهيار!
الراعي يربط الشراكة الوطنية بالحياد.. والرياض: عودة العلاقات بـإنهاء هيمنة الحزب
النهار: كل الحرائق دفعة واحدة في الدولة الفاشلة
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