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عناوين الصحف ليوم الأثنين 15 تشرين الثاني 2021

15
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الأخبار: اليمن وحصاد مأرب: الإمارات تنسحب تحت التهديد

أميركا تهدّد: المساعدات بعد الانتخابات

مصرف لبنان يستأجر شقّة من الحاكم في باريس: «متران مربّعان» بنصف مليون دولار

 

 

 

الديار: مجزرة التضخّم مستمرة… والأرقام الرسمية لا تعكس حقيقة الأسعار
عملية حذف الأصفار من العملة مقصلة مرعبة… عسى لا ندخل فيها
معطيات جيوسياسية إقليمية مقلقة تتحكّم بمفاتيح الاقتصاد وتشلّه

 

 

 

 

البناء: تطورات الساحل الغربي في اليمن تطرح مستقبل عدن بالتوازي مع مستقبل مأرب / قطر تخلي المجال لتركيا بعد تراجع فرضية الوساطة لصالح محاولة ملء الفراغ / بري يدعو للتحقيق في الحرائق وتعيين مأموري الأحراش: الطائفية أخطر الحرائق /

 

 

 

 

نداء الوطن: "لعنة قرداحي" تابع... الكويت توقف "التحويلات الخيرية"!
الراعي "بصريح العبارة": لا شراكة بلا حياد

 

 

 

 

اللواء: أسبوع «فكفكة العقد» أو استمرار التآكل والإنهيار!
الراعي يربط الشراكة الوطنية بالحياد.. والرياض: عودة العلاقات بـإنهاء هيمنة الحزب

 

 

 


النهار: كل الحرائق دفعة واحدة في الدولة الفاشلة

 

 

 

 


الجمهورية: لبنان في مهب الحرائق السياسية والحرجية

 

 

 

 

l'orient le jour: Berry s’apprête à tirer un lapin de son chapeau

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