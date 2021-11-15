أسرار الصحف ليوم الأثنين 15 تشرين الثاني 2021

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البناء: خفايا وكواليس

كواليس

قال وزير خارجية عربي سابق إن السباق إلى قمة الجزائر بين حكومتي أبو ظبي والدوحة قد بدأ من زيارة وزير خارجية الإمارات إلى دمشق وسيتواصل في المواجهات الدائرة في كل من السودان وليبيا وتونس، وأن الأزمة السعودية مع لبنان إشارة على أن التراجع السعودي قد بدأ من بيروت

خفايا

قال مصدر وزاري إن لعنة حقائب المنتخبات الرياضية أصابت وزير الداخلية والصورة الرزينة التي رسمها لنفسه كقاض، فبعدما حاول أن يكحل صورته بإعلان تعقب محتويات حقائب المنتخب الإيراني وجد نفسه يعميها بالكشف عن محتويات عسكرية وأمنية لحقائب مرافقي المنتخب الإماراتي

اللواء: أسرار

همس

تمر علاقات مسؤول بارز مع حلفائه الطبيعيين بمرحلة من البرودة، بسبب التباعد بوجهات النظر حول معالجة الأزمة مع دول الخليج العربي، وملفات حساسة أخرى!



غمز

يُعِد رئيس تيار سياسي مثير للجدل قائمة أولية بأسماء نواب من عدة مناطق ينوي إستبدالهم بمرشحين آخرين في الإنتخابات المقبلة... في حال جرت في موعدها الدستوري!





نداء الوطن: خفايا

عزوف نائب كسرواني في تكتل مسيحي بارز عن الترشح للدورة الانتخابية المقبلة سببه كما يكشف مطلعون هو خوفه من فوز منافسته على اللائحة نفسها.



الجمهورية: أسرار



بناء تحالفات إنتخابية...

نُقل عن مسؤول ماكينة إنتخابية لحزب تقليدي أنّ قيادته تنتظر إشارات للتفاهم مع حليف سابق، من أجل بناء تحالفات إنتخابية، لاستحالة التفاهم مع آخرين.

مشروع زيارة إلى دولة؟

نفت مصادر مطلعة على تحرّكات قيادي سياسي وحزبي علمها بمشروع زيارة إلى دولة على علاقة متوترة مع لبنان.

عزل لبنان ستكون نتائجه بعكس الهدف منه!

تعتبر جهات سياسية أنّ عزل لبنان ستكون نتائجه بعكس الهدف منه، حيث أنّها سترميه في حضن دولة غير عربية.