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طقس خريفي مستقر نسبياً حتى يوم الخميس المقبل

14
NOVEMBER
2021
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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في لبنان في نشرة الطقس المسائية ان يسيطر طقس خريفي مستقر نسبياً على الحوض الشرقي للمتوسط حتى يوم الخميس المقبل. ولفتت الى ان معدل درجات الحرارة المعتادة على الساحل لشهر تشرين الثاني بين 17 و25 درجة مئوية.

الطقس المتوقع في لبنان:

الإثنين: غائم جزئياً الى غائم أحياناً بسحب متوسطة ومرتفعة مع انخفاض بدرجات الحرارة على الساحل والتي تعود الى معدلاتها الموسمية ودون تعديل يُذكر على الجبال والداخل، كما ترتفع نسبة الرطوبة بشكل بسيط على الساحل ويتشكلّل الضباب على المرتفعات.

الثلاثاء: قليل الغيوم اجمالاً مع انخفاض اضافي بدرجات الحرارة على الساحل دون معدلاتها الموسمية، وارتفاعها على الجبال وفي المناطق الداخلية, مع نسبة رطوبة منخفضة.

الأربعاء: غائم جزئيًا بسحب متوسطة ومرتفعة دون تعديل بدرجات الحرارة على الساحل وارتفاعها بشكل اضافي ومحدود على الجبال وفي الداخل.

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