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"زيادة التغذية إلى 10 ساعات".. هذا ما كشفه فياض عن استجرار الكهرباء من الأردن!

14
NOVEMBER
2021
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أعرب وزير الطاقة والمياه، وليد فياض، عن أمله في أن "نزيد التغذية في أشهر قليلة إلى حوالي 10 ساعات على شبكة كهرباء لبنان بمساعدة الدول العربية والبنك الدولي".

 وقال في حديث برنامج "صوت الناس" على الـ"LBCI" و"صوت بيروت إنترناشونال": "اتصل بي وزير الطاقة الاردني واعلن عن الرغبة بالمضي بتوقيع العقد مع الجهات المعنية بالنسبة لاستجرار الكهرباء من الاردن".

وأضاف: "ابرام الاتفاق بعد توقيع العقد مع الاردن قد يتطلب اجتماع مجلس وزراء الى جانب مجلس النواب بسبب وجود تمويل من البنك الدولي".

وكشف أنّ "وزير الطاقة السوري اعلن ان سوريا ستصلح الخطوط المعطلة على اراضيها لوصل الكهرباء من الاردن وقد تقدّم الموضوع ومن الممكن انتهاء الاصلاحات مع نهاية العام".

وأشار إلى أنّ "الادارة الاميركية اصدرت عددا من التطمينات بخصوص عدم تعارض استجرار الكهرباء من الاردن مع قانون قيصر".

وأوضح أنّه "يجري العمل على زيادة ساعات التغذية وبالتوازي العمل على زيادة تعرفة منصفة للمواطنين".

 ولفت إلى أن "زيادة مدروسة لتعرفة كهرباء الدولة قد توفّر من الاحتياج لساعات تغذية من المولدات الخاصة وبالتالي توفّر الفاتورة الكهربائية على المواطنين".

وأوضح أنّ "في لبنان الكيلوواط بات بـ 0.6 سنتاً مع انهيار العملة ولكن حجم الخسارة قليلة بحكم ان ساعات التغذية قليلة جدا وان زدنا ساعات التغذية لا يمكن الاستمرار بهكذا سعر".

 

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