"زيادة التغذية إلى 10 ساعات".. هذا ما كشفه فياض عن استجرار الكهرباء من الأردن!

أعرب وزير الطاقة والمياه، وليد فياض، عن أمله في أن "نزيد التغذية في أشهر قليلة إلى حوالي 10 ساعات على شبكة كهرباء لبنان بمساعدة الدول العربية والبنك الدولي".
وأضاف: "ابرام الاتفاق بعد توقيع العقد مع الاردن قد يتطلب اجتماع مجلس وزراء الى جانب مجلس النواب بسبب وجود تمويل من البنك الدولي".
وكشف أنّ "وزير الطاقة السوري اعلن ان سوريا ستصلح الخطوط المعطلة على اراضيها لوصل الكهرباء من الاردن وقد تقدّم الموضوع ومن الممكن انتهاء الاصلاحات مع نهاية العام".
وأشار إلى أنّ "الادارة الاميركية اصدرت عددا من التطمينات بخصوص عدم تعارض استجرار الكهرباء من الاردن مع قانون قيصر".
وأوضح أنّه "يجري العمل على زيادة ساعات التغذية وبالتوازي العمل على زيادة تعرفة منصفة للمواطنين".
وأوضح أنّ "في لبنان الكيلوواط بات بـ 0.6 سنتاً مع انهيار العملة ولكن حجم الخسارة قليلة بحكم ان ساعات التغذية قليلة جدا وان زدنا ساعات التغذية لا يمكن الاستمرار بهكذا سعر".