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رندلى جبور للـtayyar.org: لا علاقة لاستقالتي بالاسباب السياسية، وأنا لا أترك الجنرال ولا جبران باسيل ولا التيار

14
NOVEMBER
2021
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لا علاقة لاستقالتي بالاسباب السياسية، وما دفعني اليها هو ظروف عائلية بحتة فرضت علي هذا الخيار لأنني لا أريد ان أقصّر لا تجاه عائلتي ولا في التيار وهذا موقف أخلاقي. والدليل على ان الموضوع لا علاقة له بالسياسة او التيار هو أن الناس ستبقى تراني في كل نشاطات التيار الوطني الحر وفي تغريداتي وكل مواقفي... هذا ما أكدته الاعلامية رندلى جبور للـtayyar.org بعد استقالتها من اللجنة المركزية للاعلام في التيار، مضيفة أن البلبلة التي حصلت قد تكون ناجمة عن كونها شخصية تظهر في الاعلام وناشطة في الحياة السياسية والاعلامية وعلى وسائل التواصل وهي معروفة أصلا كإعلامية ولطالما تعرّضت لحملات دعم او تنمّر على حد سواء خصوصاً بعد إطلالاتها أو بعد إطلاقها مواقف محددة، وقد يكون كل ذلك مع شهرتها ونشاطها اللافت ومواقفها هو سبب هذه "الشوشرة" الحاصلة، وهي تُعد من صقور التيار ووجهاً بارزاً من وجوهه القيادية منذ فترة غير قصيرة. لكن جبور قالت: "الها حق الناس تأوّل ولكن كل التحليلات التي نُشرت لا علاقة لها بالحقيقة وهي حملة "حرتقة" جديدة على التيار اذ ان البعض استغل الخبر ليكمل حملاته على التيار وليس فقط على شخصها".
وأضافت جبور لموقعنا:"أقول لجبران باسيل أثق بك وباقية الى جانبك وسأكون موجودة دائماً بقربك وسأحمل قضية التيار حتى النفس الاخير، فأنا لا أتركك ولا أترك التيار لأنه الحقل الذي تربيت فيه وزرعت فيه وقطفت منه ثماراً طيّبة وأنا وفيّة لذاتي لذلك لا يمكن إلا أن اكون وفية لمبادئي ولقائدي وللبيت الذي به تربيت منذ عشرين عاما.
وللرئيس عون قالت جبور:"أنا وعدتك منذ عشرين سنة أن أكون صوتك، ووعدي لك اليوم حتى بعد استقالتي أنني سأبقى صوتك" ووصفته بأنه بوصلتها دائماً.

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