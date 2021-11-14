وداعًا "إيتيل".. لبنان يخسرُ شخصيّة شهيرة!

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خَسِر لبنان اليوم الأحد الكاتبة المُميزة بحضورها المُتنوّع إيتيل عدنان، حيث توفيت اليوم.



إيتيل عدنان التي رفعت إسم لبنان عاليّا هي شاعرة وكاتبة وفنانة مرئية، لبنانية أميركية، ولدت في بيروت، لبنان في 24 شباط 1925، وعام 2003 قالت عنها المجلة الأكاديمية (MELUS: (بالإنجليزية: Multi-Ethnic Literature of the United States) أنها الكاتبة العربية الأميركية الأكثر شهرة حينذاك.

من أبرز أعمال الراحلة:



"يوم القيامة العربي": قصيدة مطوّلة صدرت عام 1998، صدرت بالإنجليزية ثم تمت ترجمتها.



"27 أكتوبر": كتبتها بالفرنسية بعد الغزو الأمريكي للعراق.



رواية "الست ماري روز"التي تتحدث عن الحرب الأهلية اللبنانية.



كتاب "رحلة إلى جبل مونتالباييس": ترجمة أمل ديبو.



"إلى فوّاز": مجموعة رسائل.



"كتاب البحر".



"باريس عندما تتعرى".



"قصائد الزيزفون".



"سماء بلا سماء".