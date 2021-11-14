living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

إخماد حريق في جبل الريحان وشرف الدين يحمل الاهالي المسؤولية

14
NOVEMBER
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام" بأن حريقا كبيرا اندلع عصر اليوم في منطقة عاضور في خراج بلدة عرمتى في منطقة جبل الريحان - النبطية، وأتى على مساحات كبيرة من أشجار الزيتون والصنوبر والاعشاب والبلان، وقد عملت فرق من الدفاع المدني وفوج اطفاء جبل الريحان على محاصرة النيران واخماد مساحات كبيرة منها.

واسف رئيس اتحاد بلديات جبل الريحان المهندس باسم شرف الدين "لما يحصل من حرائق ملفتة"، محملا الاهالي "المسؤولية الكبرى"، وقال: "يجب أن يكون هناك وعي وادراك لدى أهلنا الذين هم شركاء في المسؤولية، فأي حريق هنا أو هناك في هذا الطقس، وفي اماكن فيها ثروات حرجية أو مساحات من الاعشاب، سببها قيام بعض الاشخاص بتشحيل الاشجار أو بحرق الاعشاب، وهو ما يتسبب بما نحن به اليوم".

ودعا البلديات كافة الى أن "تكون متابعة كل ضمن نطاقها العقاري، لتدارك الاسوأ من الحرائق التي يبدو بعضها مفتعلا للاسف".

 

وأشار الى أن "الحرائق التي اندلعت عصر اليوم عملت فرق من الدفاع المدني والهيئة الصحية على اخمادها، ولكن الخطورة ان شجر الصنوبر يبقى قابلا للاشتعال في هذا الطقس ويتطلب مراقبة".


MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout