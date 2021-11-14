إخماد حريق في جبل الريحان وشرف الدين يحمل الاهالي المسؤولية

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أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام" بأن حريقا كبيرا اندلع عصر اليوم في منطقة عاضور في خراج بلدة عرمتى في منطقة جبل الريحان - النبطية، وأتى على مساحات كبيرة من أشجار الزيتون والصنوبر والاعشاب والبلان، وقد عملت فرق من الدفاع المدني وفوج اطفاء جبل الريحان على محاصرة النيران واخماد مساحات كبيرة منها.



واسف رئيس اتحاد بلديات جبل الريحان المهندس باسم شرف الدين "لما يحصل من حرائق ملفتة"، محملا الاهالي "المسؤولية الكبرى"، وقال: "يجب أن يكون هناك وعي وادراك لدى أهلنا الذين هم شركاء في المسؤولية، فأي حريق هنا أو هناك في هذا الطقس، وفي اماكن فيها ثروات حرجية أو مساحات من الاعشاب، سببها قيام بعض الاشخاص بتشحيل الاشجار أو بحرق الاعشاب، وهو ما يتسبب بما نحن به اليوم".

ودعا البلديات كافة الى أن "تكون متابعة كل ضمن نطاقها العقاري، لتدارك الاسوأ من الحرائق التي يبدو بعضها مفتعلا للاسف".

وأشار الى أن "الحرائق التي اندلعت عصر اليوم عملت فرق من الدفاع المدني والهيئة الصحية على اخمادها، ولكن الخطورة ان شجر الصنوبر يبقى قابلا للاشتعال في هذا الطقس ويتطلب مراقبة".