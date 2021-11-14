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مصادر الرئيس ميقاتي للـtayyar.org: مؤشرات ايجابية قد تكسر الرتابة الحكومية الأسبوع المقبل ورئيس الحكومة الى مصر قريباً

14
NOVEMBER
2021
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أكدت مصادر رئيس الحكومة نجيب ميقاتي للـtayyar.org أن هناك مؤشرات ايجابية ممكن أن تكسر الرتابة التي نعيشها في المشهد الحكومي وقد تكون في الاسبوع المقبل مبادرة سيقوم بها أحد الرؤساء من الممكن أن تعيد جلسات مجلس الوزراء الى الانعقاد. ولفتت المصادر الى أن وزير الخارجية التركية مولود جاويش أوغلو سيحطّ غداً في بيروت وستكون له مباحثات ضمن جدوله في الشأن الحكومي، إضافة الى أن الموفد القطري سيكون في لبنان في أول الأسبوع المقبل أو في منتصفه ويترافق كل ذلك مع زيارة للرئيس ميقاتي لمصر يبحث فيها مع المسؤولين المصريين في الشأن اللبناني.

وردّاً على سؤال حول أساس الحلول تؤكد مصادر الرئيس ميقاتي للـtayyar.org أنه في موضوع القاضي طارق البيطار بات واضحاً للجميع أنه على مستوى السلطة التنفيذية لا يمكن التدخل، وفي موضوع الوزير جورج قرداحي أيضاً بات من الواضح أنه وجب نزع فتيل المشكل من خلال استقالة الوزير قرداحي ومن الممكن أن يكون هناك تفاصيل أخرى في المرحلة المقبلة.

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