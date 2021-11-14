متعاقدو الأساسي: غدا يوم تدريس عادي في المدارس الرسمية

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أعلنت اللجنة الفاعلة للأساتذة المتعاقدين في التعليم الاساسي الرسمي، في بيان، توجهها لإعلان الإضراب المفتوح بدءا من الاثنين 15 تشرين الثاني 2021 "بعدما وصلت تحديات الاستمرار في العام الدراسي ذروتها، وقد تم التواصل مع مستشاري وزير التربية عباس الحلبي، لتحديد موعد دفع الحوافز ورفع أجر الساعة وأبسط المقومات للصمود في وجه صواعق الغلاء التي تضرب البلاد والعباد".



كما أعلنت رئيسة اللجنة الفاعلة المربية نسرين شاهين الآتي:

"أولا: اعطى الوزير الحلبي توجيهاته للاسراع بانجاز الاجراءات وستدفع ال90$ بمهلة اقصاها اسبوع الى اسبوعين، وسيبدأ الدفع تباعا كبادرة حسن نية لتأكد الاساتذة من حصولهم على المبلغ، وباشر sims بحسبة جداول حوالي 600 استاذ سيحصلون على المبلغ الاسبوع المقبل، ويتم العمل ليدفع للجميع قبل نهاية الشهر.

ثانيا: اطلع وزير التربية على كتاب رئيسة اللجنة الفاعلة المدون في قلم الوزارة الذي طالبت فيه بدفع راتب شهر من المساعدة الاجتماعية ووافق عليه وسيرسله الى وزير المالية فور عودته، وسيطلب منه صرف راتب شهر اسوة بأساتذة الملاك.

ثالثا: رفع أجر الساعة قيد المتابعة، وقد خرج من عهدة وزير التربية ولكنه سيتابعه بداية الاسبوع للبت فيه.

رابعا: القبض الشهري هو قيد الانجاز مع اساتذة المكننة والقيمين في sims ومسألة وقت ليس إلا، وبعد ذلك حين تحول الجداول الى sims ستدفع الحوافز، كما ستحول ذاتها الى المالية لدفع المستحقات، والصعوبات في هذه المرحلة الاولى فقط".



وأوضحت ان اللجنة الفاعلة "عادت الى الاساتذة المتعاقدين والمستعان بهم ووضعت بين ايديهم ما قدمه الوزير ورافقته باجراء تصويت على اعلان الاضراب المفتوح او اضراب تحذيري او اعطاء مهلة اسبوع لدخول هذه الوعود حيز التنفيذ. وجرى بشكل أولي التصويت عبر غروب اللجنة الفاعلة وجاءت النتيجة كالآتي:



صوت 1658 استاذا

1010 مع الاضراب المفتوح بدءا من يوم الاثنين

648 مع اعطاء مهلة اسبوع، من ثم اعلان الاضراب.



ثم جرى التصويت عبر غوغل فورم وجاءت النتيجة كالآتي:

صوت 1004 اساتذة من المحافظات كافة:

32,7 % مع الاضراب المفتوح بدءا من يوم الاثنين.

29,5 % مع اعطاء مهلة اسبوع من ثم الاضراب.

25,2 % مع الاضراب التحذيري لمدة اسبوع.



ولكن جاء فيه 52,9 % قرارهم باجماع اكثرية المتعاقدين في مدارسهم، في حين 47,1 قرارهم بالاضراب منفردا".



وتابعت: "عند تقارب النتائج، لجأت اللجنة الى المندوبين في المدارس عبر المحافظات، وشارك في الاحصاء 89 مدرسة وجاءت النتيجة كالتالي:

28 مدرسة مع الاضراب بدءا من يوم الاثنين.

61 مدرسة مع اعطاء مهلة اسبوع ومن بعدها اعلان الاضراب".



وختمت اللجنة بيانها: "بناء على ما تقدم من نتائج، تأخذ اللجنة الفاعلة بقرار الاكثرية ممن شاركوا في الاحصاء، كما تضيف ما وصلها من أساتذة لم تشارك بالاحصاء على اعتبار انها ستسير برأي الاكثرية، والاكثرية كانت مع اعطاء مهلة. لذا، تعلن اللجنة الفاعلة ان غدا هو يوم تدريس عادي في المدارس الرسمية، وهي ستلتزم بقرار الاساتذة المتعاقدين والمستعان بهم بإعطاء مهلة اسبوع إضافية لوزارة التربية، لدخول وعودها حيز التنفيذ، والحصول على 90$ كخطوة أولى، ومن بعدها ستعود الى مندوبيها لاتخاذ القرارات تزامنا مع المستجدات التي ستحصل".