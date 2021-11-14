قوى الامن: توقيف عصابة من 5 أشخاص في النبطية

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صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ الآتي: "في إطار المتابعة المستمرة التي تقوم بها شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي لملاحقة عصابات سرقة الدراجات الآلية وتوقيف أفرادها، وبعدما حصلت في الآونة الأخيرة عدة عمليات سرقة في مدينة النبطية وجوارها، كثفت هذه الشعبة إجراءاتها الميدانية والاستعلامية، لتحديد هوية المتورطين بهذه العمليات وتوقيفهم.



وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات التي قامت بها القطعات المختصة في الشعبة، تمكنت من كشف هوية أفراد عصابة تقوم بسرقة الدراجات النارية، وهم كل من:

- م. ع. (من مواليد العام 2006، لبناني)

- أ. ص. (من مواليد العام 2005، سوري)

- ع. ع. (من مواليد العام 2002، لبناني)

- أ. ع. (من مواليد العام 2003 لبناني)

- ع. ن. (من مواليد العام 2006، لبناني)



بتاريخ 11-11-2021 وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، تم توقيفهم جميعا، بالتزامن، في بلدتي النميرية والشرقية، وضبط في حوزة الأول والثاني دراجتان آليتان مسروقتان.



وبالتحقيق معهم، اعترفوا بتأليفهم عصابة لسرقة الدراجات الآلية، وأنهم نفذوا عشرات عمليات السرقة ضمن مدينة النبطية وجوارها، وببيع المسروقات. كما اعترف الثاني والثالث بتعاطي حشيشة الكيف.وأجري المقتضى القانوني بحقهم، وأودعوا مع المضبوطات المرجع المعني، بناء على إشارة القضاء المختص".