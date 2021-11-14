"وصول فريق أمني إماراتي الى مطار بيروت وبحوزته أسلحة".. ووزير الداخلية يوضح!

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بعد تداول خبر "وصول فريق أمني إماراتي الى مطار رفيق الحريري الدولي وبحوزته أسلحة"، اوضح مكتب وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي أن الفريق الأمني الإماراتي حضر الى لبنان لتأمين حماية المنتخب الاماراتي لكرة القدم الذي يخوض مباراة مع المنتخب اللبناني يوم الثلاثاء المقبل.