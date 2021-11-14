عودة: أَصبح الاتّكال على الجريح نفسه كي ينقذ نفسه من موت محتَّم

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أكّد متروبوليت بيروت للروم الأرثوذكس المطران الياس عودة أنّ “بلدنا مجرَّح وواقِع بين اللُّصوص، لكنَّ المؤتمنين عليه لا يُريدونَ إِنقاذَهُ، ولا يَدَعونَ أَحدًا يُنقِذُهُ، لا مِنَ الدَّاخلِ ولا مِنَ الخارِج”.

وأشار عودة في عظة الأحد إلى أنّ “اللُّصوصُ سَرَقوا البَسمَةَ مِنْ وُجوهِ أَبناءِ هَذا البلد، سَرَقوا صِحَّتَهُم وأَموالَهُم وأَمنَهُم وتَعليمَهُم، سَرَقوا الأَبناءَ مِنْ أَحضانِ أَهلِهِم، والآباءَ مِنْ حياةِ أَبنائهِم”، موضحاً أنّ “اللُّصوصُ جَرَّحوا المُواطِنَ وتَرَكوهُ بَينَ حَيٍّ ومَيتٍ، ولمْ يَجِدْ بَعدُ من يُطَيِّبُ جِراحَهُ، وكلَّما وُجِدَ سامِرِيٌّ شَفوق، كَفُّوا يَدَهُ ومَنَعوهُ مِنْ إِتمامِ عَمَلِهِ”.