الوطن السورية: صواريخ «S300» باتت داخل مطار الطبقة العسكري

A + A -

الوطن السورية:شكل نشر القوات الروسية لمنظومة الدفاع الجوي الروسي «S 300»، داخل مطار الطبقة العسكري غرب الرقة، الشعرة التي قضت على آمال رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان بالتوغل في المناطق المرشحة للتصعيد العسكري التركي بعد أن أعد العدة لشن عدوان للسيطرة على بعض هذه المناطق، ولتعمق إضافة إلى الحشود العسكرية للجيش العربي السوري وللقوات الروسية الصديقة والاحتلال الأميركي شرق وغرب نهر الفرات من أزمته ليغوص في وحل المستنقع السوري بعدما ظن واهماً أنه سيقطف ثمار تدخله العسكري فيه، بسبب غروره ومطامعه الاستعمارية التوسعية.

وبينت مصادر مطلعة على ما يدور في شمال البلاد وشمالها الشرقي لـ«الوطن» أن أردوغان لم يتراجع عن صلفه وتعنته بإمكانية اللعب على التناقضات بين القطبين الفاعلين في الأزمة السورية روسيا وأميركا، واستمر بحشد قواته على حدود سورية وبالقرب من خطوط التماس المنتخبة لشن عدوان ضدها، كما في تل تمر شمال غرب الحسكة وعين عيسى شمال الرقة وتل رفعت شمال حلب ومنبج وعين العرب بريفها الشمالي الشرقي.



وأكدت المصادر، أن الحشود العسكرية للجيش العربي السوري وللقوات الروسية وقوات الاحتلال الأميركي، التي كادت أن تكتمل في صورتها النهائية في تلك المناطق رداً على تحشدات جيش الاحتلال التركي ومرتزقته فيها، قضت على آمال أردوغان بالتوغل في المناطق المرشحة للتصعيد العسكري التركي الذي توعد به رأس النظام أردوغان وكبار مسؤوليه ووسائل إعلامه في الفترة التي أعقبت إطلاق التهديدات بالغزو.



وأشارت المصادر المطلعة في تصريحها لـ«الوطن» إلى أن خبو نغمة وحدة الوعيد والتهديد من النظام التركي في الآونة الأخيرة يدل على إفلاسه نهائياً، مع حاجته الماسة لخلق أزمة خارج حدود بلاده في ظل ازدياد النقمة ضده وضد حزبه «العدالة والتنمية» الإخواني بفعل ممارساته الإقصائية لخصومه ومعارضي نهجه، وسوء إدارته للملف الاقتصادي الذي هوى بالليرة التركية إلى رقم قياسي تاريخي بتجاوزها عتبة 10 ليرات للدولار الواحد، وهو حاجز نفسي له تداعياته الخطيرة على الاقتصاد التركي.



وكشفت أن ثمة تفويض أميركي لروسيا يلوح في الأفق فيما يخص الملف السوري، ولاسيما شمال شرق البلاد، مع نية الإدارة الأميركية التمهيد للانسحاب من المنطقة، مع التأكيد على احتفاظها بمعادلة موازنة القوى القائمة راهناً وتثبيت خطوط التماس المستقرة منذ تشرين الأول 2019، بانتظار ما ستؤول إليه نتائج الجولة الثانية من لقاء مسؤول الشرق الأوسط في مجلس الأمن القومي بريت ماكغورك بنائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فريشينين والمبعوث الرئاسي ألكسندر لافرنتييف.



مصادر ميدانية شرق الفرات، ذكرت لـ«الوطن»، أن قوات الجو الروسية عززت من وجودها في مطار الطبقة العسكري غرب الرقة بنشر منظومة دفاع جوي لإغلاق الجو في سماء ناحية عين عيسى أمام أي تدخل عسكري تركي، بعدما رفدت قواتها في مطار منغ شمال حلب ومطار القامشلي بتعزيزات نوعية لسلاح الجو.



وكالة «ANNA News» الروسية للأنباء أكدت نشر القوات الروسية لمنظومة الدفاع الجوي الروسي «S300»، داخل مطار الطبقة العسكري غرب الرقة، حسبما ذكرت مواقع إلكترونية مختلفة.



وقالت الوكالة: «إن نشر منظومة «S300» يأتي لحماية الطائرات المشاركة في الخدمة القتالية في مطار القامشلي، ولضمان السيطرة على المجال الجوي لمناطق شمال وشمال شرق سورية».