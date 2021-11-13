living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

لجنة متعاقدي التعليم الأساسي الرسمي: الأربعاء لن يكون يوم إضراب ونطالب وزير التربية بعدم حرماننا من التدريس

13
NOVEMBER
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

 أصدرت "اللجنة الفاعلة للأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي" بيانا توجهت فيه ب "تحية احترام لزملاء الملاك"، موضحة أن البيان ليس ضدهم "لكنه موجه الى الهيئة الادارية في رابطة التعليم الاساسي برئيسها الاستاذ حسين جواد الذي أعلن الاضراب التحذيري يوما واحدا". وتساءلت "اي رابطة واي قرارات عقيمة؟"


واضاف البيان أن "الاستاذ في الملاك مع راتبه والضمان وبدل النقل وكل ما لديه من حقوق، حصل على نصف راتب و65 الف بدل نقل و90 دولارا شهريا عن دوام قبل الظهر و90 دولارا لمن لديه دوام بعد الظهر. أما الاساتذة المتعاقدون والمستعان بهم، فماذا حصلوا او على ماذا يحصلون؟"

وشدد البيان على النقاط التالية:

"- حتى الآن لم تنفذ آلية القبض الشهري.. وإن نفذت فبجهودنا نحن، اما انتم فكيف ضغطتم لتدخل حيز التنفيذ؟ هل كنتم ستداومون بلا راتب كل اخر شهر؟؟
- حرموا من 65 الف بدل نقل.. ماذا فعلتم؟ كيف اضربتم وصعدتم لدفع بدل النقل لزملاء لكم، كيف؟
- حرموا من النصف راتب شهريا. ماذا فعلتم وكيف صعدتم ليحصل المتعاقد العبد الفقير الذي بلا راتب على هذا الفتات اسوة بكم؟
- مضاعفة أجر الساعة لا زالت وعود. ماذا تفعلون لتحصيلها؟ طبعا لاشيء. نحن من نسعى وسنسعى لتحصيلها لان الجرح ما بيكوي الا صاحبو.
- خفضت الاسابيع الى 18 اسبوعا اي نسف نصف عقد المتعاقد، وانتم فرحتم لتقليص ايام عملكم. وبعد نضالنا نحن عدل الوزير عدد الاسابيع الى 26 اسبوعا. ولكن فيها اربعة اسابيع امتحانات. هل طالبتم ان لا تحسم ساعات جميع الاساتذة خلال الامتحانات لان هذه الاسابيع ستحرم البعض من ساعاته؟ الجواب طبعا لا.
- 90 دولارا ستعطى بنسب، وكأنها شحادة للاساتذة. ومن لديه من المتعاقدين والمستعان بهم دوامين اعتمد احتساب الساعات لتدفع له مرة واحدة. ونحن من نتابع ونناضل ونطالب بدفعها كاملة وبدفعها مرتين لمن لديه دوامان. اما انتم فسؤالكم دوما عن ماذا ستحصلون أنتم. لانكم مش شايفين حدا. الا تسجيل مواقف تنقذكم من فشلكم".

وتساءل البيان: "من هي رابطة التعليم الاساسي؟ كيف تدعي تمثيل الاساتذة وهم في الحضيض؟ هل سأل اعضاء الهيئة الادارية للرابطة أنفسهم كيف يصل المتعاقد الى المدرسة؟ العام الماضي ساوموا وتنازلوا عن حق اساتذة المستعان بهم القبض بالدولار. واليوم تنازلوا عن حق اساتذة الملاك والمتعاقدين بقبض 90 دولارا بالدولار، وتخاذلوا ولم يضغطوا بالاضراب لتدفع بالدولار، واليوم بأي عين يسألون عن حقوق ويقولون يوم تحذيري للحصول على 90 دولارا؟ علما ان 70 في المئة من الكادر التربوي ليس لديهم حتى الفتات ليصلوا الى المدرسة؟ واساتذة الملاك ليسوا بأفضل حال فرواتبهم باتت بالكاد تطعمهم. فهل لرئيس الرابطة الاستاذ حسين جواد ان يخبر الرأي العام كيف له ان يعلن اضرابا مدفوعا اجره له ولجميع اساتذة الملاك في حين هذا الاضراب سيحرم المتعاقد من بدل اجر هذا اليوم؟ أليس هو رئيس الرابطة؟ لم لم يرفق قراره بقرار احتساب ساعات هذا اليوم للمتعاقد؟"

وتابع: "اما يوم الأربعاء، فلن يكون يوم اضراب تحذيري بالنسبة للاساتذة المتعاقدين والمستعان بهم. ونطالب وزير التربية عباس الحلبي بعدم حرماننا من حقنا في التدريس، فلتقفل الرابطة ابوابها، وليسمح للمتعاقدين والمستعان بهم بالتدريس أونلاين يوم الاربعاء، لان هذه الرابطة لا تمثلنا، نحن 20 الف استاذ اي 70 في المئة من الكادر التربوي، وعلى الرغم من ذلك منعتنا الرابطة من المشاركة بانتخاباتها، وصادرت رأينا، واستغلت قضايانا، ولم تصعد يوم لاجل تحصيل حقوقنا".

وختم البيان: "يوم تتخذ قرارت نقابية لصالح الجميع سنكون معها، أما اليوم فلها خيارها ولنا خياراتنا."

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout