لجنة متعاقدي التعليم الأساسي الرسمي: الأربعاء لن يكون يوم إضراب ونطالب وزير التربية بعدم حرماننا من التدريس

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أصدرت "اللجنة الفاعلة للأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي" بيانا توجهت فيه ب "تحية احترام لزملاء الملاك"، موضحة أن البيان ليس ضدهم "لكنه موجه الى الهيئة الادارية في رابطة التعليم الاساسي برئيسها الاستاذ حسين جواد الذي أعلن الاضراب التحذيري يوما واحدا". وتساءلت "اي رابطة واي قرارات عقيمة؟"



واضاف البيان أن "الاستاذ في الملاك مع راتبه والضمان وبدل النقل وكل ما لديه من حقوق، حصل على نصف راتب و65 الف بدل نقل و90 دولارا شهريا عن دوام قبل الظهر و90 دولارا لمن لديه دوام بعد الظهر. أما الاساتذة المتعاقدون والمستعان بهم، فماذا حصلوا او على ماذا يحصلون؟"



وشدد البيان على النقاط التالية:



"- حتى الآن لم تنفذ آلية القبض الشهري.. وإن نفذت فبجهودنا نحن، اما انتم فكيف ضغطتم لتدخل حيز التنفيذ؟ هل كنتم ستداومون بلا راتب كل اخر شهر؟؟

- حرموا من 65 الف بدل نقل.. ماذا فعلتم؟ كيف اضربتم وصعدتم لدفع بدل النقل لزملاء لكم، كيف؟

- حرموا من النصف راتب شهريا. ماذا فعلتم وكيف صعدتم ليحصل المتعاقد العبد الفقير الذي بلا راتب على هذا الفتات اسوة بكم؟

- مضاعفة أجر الساعة لا زالت وعود. ماذا تفعلون لتحصيلها؟ طبعا لاشيء. نحن من نسعى وسنسعى لتحصيلها لان الجرح ما بيكوي الا صاحبو.

- خفضت الاسابيع الى 18 اسبوعا اي نسف نصف عقد المتعاقد، وانتم فرحتم لتقليص ايام عملكم. وبعد نضالنا نحن عدل الوزير عدد الاسابيع الى 26 اسبوعا. ولكن فيها اربعة اسابيع امتحانات. هل طالبتم ان لا تحسم ساعات جميع الاساتذة خلال الامتحانات لان هذه الاسابيع ستحرم البعض من ساعاته؟ الجواب طبعا لا.

- 90 دولارا ستعطى بنسب، وكأنها شحادة للاساتذة. ومن لديه من المتعاقدين والمستعان بهم دوامين اعتمد احتساب الساعات لتدفع له مرة واحدة. ونحن من نتابع ونناضل ونطالب بدفعها كاملة وبدفعها مرتين لمن لديه دوامان. اما انتم فسؤالكم دوما عن ماذا ستحصلون أنتم. لانكم مش شايفين حدا. الا تسجيل مواقف تنقذكم من فشلكم".



وتساءل البيان: "من هي رابطة التعليم الاساسي؟ كيف تدعي تمثيل الاساتذة وهم في الحضيض؟ هل سأل اعضاء الهيئة الادارية للرابطة أنفسهم كيف يصل المتعاقد الى المدرسة؟ العام الماضي ساوموا وتنازلوا عن حق اساتذة المستعان بهم القبض بالدولار. واليوم تنازلوا عن حق اساتذة الملاك والمتعاقدين بقبض 90 دولارا بالدولار، وتخاذلوا ولم يضغطوا بالاضراب لتدفع بالدولار، واليوم بأي عين يسألون عن حقوق ويقولون يوم تحذيري للحصول على 90 دولارا؟ علما ان 70 في المئة من الكادر التربوي ليس لديهم حتى الفتات ليصلوا الى المدرسة؟ واساتذة الملاك ليسوا بأفضل حال فرواتبهم باتت بالكاد تطعمهم. فهل لرئيس الرابطة الاستاذ حسين جواد ان يخبر الرأي العام كيف له ان يعلن اضرابا مدفوعا اجره له ولجميع اساتذة الملاك في حين هذا الاضراب سيحرم المتعاقد من بدل اجر هذا اليوم؟ أليس هو رئيس الرابطة؟ لم لم يرفق قراره بقرار احتساب ساعات هذا اليوم للمتعاقد؟"



وتابع: "اما يوم الأربعاء، فلن يكون يوم اضراب تحذيري بالنسبة للاساتذة المتعاقدين والمستعان بهم. ونطالب وزير التربية عباس الحلبي بعدم حرماننا من حقنا في التدريس، فلتقفل الرابطة ابوابها، وليسمح للمتعاقدين والمستعان بهم بالتدريس أونلاين يوم الاربعاء، لان هذه الرابطة لا تمثلنا، نحن 20 الف استاذ اي 70 في المئة من الكادر التربوي، وعلى الرغم من ذلك منعتنا الرابطة من المشاركة بانتخاباتها، وصادرت رأينا، واستغلت قضايانا، ولم تصعد يوم لاجل تحصيل حقوقنا".



وختم البيان: "يوم تتخذ قرارت نقابية لصالح الجميع سنكون معها، أما اليوم فلها خيارها ولنا خياراتنا."