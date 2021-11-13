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وزير الخارجية السعودي يهاجم حزب الله... وهذا ما قاله عن المفاوضات السعودية - الايرانية

13
NOVEMBER
2021
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قال وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان بن عبد الله آل سعود، إنه ليست هناك أزمة بين بلاده ولبنان، وإنما "هناك أزمة في لبنان".

وأشار الوزير في مقابلة مع "فرانس 24"، إلى أن الأمين العام لحزب الله اللبناني، حسن نصرالله "اعترف سابقا بتلقيه دعما من إيران وهذا مقلق بالنسبة لنا".

وأضاف الوزير: "حزب الله يستخدم القوة العسكرية لفرض إرادته على الشعب اللبناني".

وعن الداخل اللبناني أكد الوزير: "الفساد السياسي والاقتصادي مستشر ومستمر في لبنان"، مشددا على أن "حزب الله يبذل قصارى جهده لعرقلة تحقيق انفجار مرفأ بيروت".

وقال الوزير إن "حزب الله يستخدم القوة العسكرية لفرض إرادته على الشعب اللبناني"، لافتا إلى أنه "على الطبقة السياسية اللبنانية اتخاذ ما يلزم لتحرير لبنان من هيمنة حزب الله".

وتحدث الوزير عن المفاوضات الجارية بين بلاده وإيران، وقال إن "المحادثات مع إيران ستستمر ومن المتوقع إجراء جولة خامسة قريبا".

مشددا على أن الجولات الـ4 من المحادثات التي جرت بين بلاده وإيران كانت "استكشافية" وليست "جوهرية""، لافتا إلى أن "لدينا تحفظات جدية إزاء المفاوضات بشأن الملف النووي الإيراني.. وإيران تلاعبت سابقا بشأن أنشطتها النووية".

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