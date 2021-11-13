الحرائق مستمرة… وتعليمات من مولوي

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تابع وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي مع المعنيين، منذ ساعات الصباح الأولى، عمليات إخماد الحرائق التي اندلعت في كل من صور، عبرين والكسليك، والتي يشارك فيها عدد كبير من المراكز الاقليمية التابعة للدفاع المدني وفرق الإطفاء التابعة لاتحادات البلديات، إضافة الى عدد من الطوافات التابعة للجيش اللبناني وقوات الطوارئ الدولية في جنوب لبنان، بالإضافة إلى الحالات الصحية لعدد من عناصر الدفاع المدني، الذين تعرضوا للاغماء من جراء عمليات الإطفاء.

وطلب مولوي الى المعنيين “الاسراع في اخماد الحرائق والعمل على منع تمددها، واعطى تعليماته لتجهيز برك اصطناعية موقتة لاستعمالها من قبل الطوافات، وذلك بالتنسيق مع القائمقامين والبلديات المعنية”.

في السياق، اندلع حريق في أحراج الصنوبر في محلة جبل أبو علي الحلاق في خراج بلدة برقايل، ويحاول الأهالي العمل على اهماد النار بما توفر لهم من وسائل، بانتظار حضور آليات الدفاع المدني للمساهمة في السيطرة على النيران ومنع تمددها الى مساحات اضافية.

كما شبّ حريق كبير في احراج بيت مري، سرعان ما توسعت رقعته بفعل الرياح، ويعمل عناصر الدفاع المدني على السيطرة عليه واخماده.