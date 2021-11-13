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"أكثر من 700 كيس كوكايين"... توقيف أحد أخطر مروجي المخدّرات

13
NOVEMBER
2021
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أعلنت شعبة العلاقات العامة في المديرية العامة لقوى الامن الداخلي أنه "في إطار المتابعة المستمرة لمكافحة عمليات تجارة وترويج المخدّرات في مختلف المناطق اللبنانية، وبعد عملية رصد وتعقب، تمكّنت قوّة من مفرزة البحث والتدخل في وحدة الشرطة القضائية، بتاريخ ١٠-١١-٢٠٢١، من توقيف مروّج على متن دراجة آلية من دون لوحات، في محلة الشويفات، ويدعى:


- ح. ح. (مواليد عام ١٩٩٨، سوري) وضبطت بحوزته كمية من المخدرات مقسّمة ومعدّة للترويج، وهي عبارة عن:



- /٧٠٨/ اكياس تحتوي مادة الكوكايين، مدوّن على أقسام منها، كلمات:
Nafish, Net, Net Extra, Buzz, Buzz Extra.
- /٩/ أكياس بداخلها مادّة حشيشة الكيف.
- /٤/ علب بلاستيكية، مدوّن عليها "أبو كيس الملك".
- هاتف خلوي.

وأضافت: "أودع الموقوف مع المضبوطات مكتب مكافحة المخدّرات المركزي للتوسّع بالتحقيق معه، بناءً على إشارة القضاء المختص".

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