"زعيم" إحدى عصابات السلب بقوة السلاح والخط في قبضة الجيش

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أعلنت مديرية التوجيه في قيادة الجيش عن أنه “بتاريخ 13/ 11/ 2021، أوقفت دورية من مديرية المخابرات المواطن ح.ي والسوري ح.ح بعد أن كمنت لهما في بلدة نيحا البقاع، ويتزعم الأول إحدى عصابات السلب بقوة السلاح والخطف في منطقة البقاع، وهو أقدم بتاريخ 8/ 7/ 2021 برفقة آخرَيْن على قتل مؤهل أول متقاعد في قوى الأمن الداخلي خنقاً في منطقة حاصبيا، كما عمد بتاريخ سابق على إطلاق النار باتجاه دورية لمديرية المخابرات ما أدى إلى إصابة أحد العسكريين”.



وتابعة المديرية في بيان، “وأوقفت مديرية المخابرات في وقت سابق عدداً من أفراد العصابة التي يتزعمها المواطن ح.ي لتورطهم بأفعال جرمية مختلفة”.



واردف البيان، “بوشر التحقيق مع الموقوفَيْن بإشراف القضاء المختص”.