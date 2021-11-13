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هل يحمل الطقس أي مفاجأة؟

13
NOVEMBER
2021
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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن يكون الطقس غدا غائما اجمالاً بسحب متوسطة ومرتفعة من دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة والتي تبقى فوق معدلاتها الموسمية، كما يتوقع تساقط أمطار خفيفة متفرقة اعتباراً من بعد الظهر.


وجاء في النشرة الآتي:

- الحال العامة: طقس خريفي مستقر نسبيا يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط حتى يوم الخميس المقبل. (معدل درجات الحرارة المعتادة على الساحل لشهر تشرين الثاني بين 17 و25 درجة مئوية).

- الطقس المتوقع في لبنان:


اليوم السبت: غائم جزئيا الى غائم أحيانا بسحب مرتفعة مع ارتفاع بدرجات الحرارة حيث تتخطى معدلاتها الموسمية بالنسبة للحرارة القصوى، كما تبقى نسبة الرطوبة منخفضة على الساحل وتنشط الرياح أحيانا.

الأحد: غائم اجمالا بسحب متوسطة ومرتفعة دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة والتي تبقى فوق معدلاتها الموسمية، كما يتوقع تساقط أمطار خفيفة متفرقة اعتبارا من بعد الظهر.

الإثنين: غائم جزئيا الى غائم أحيانا بسحب متوسطة ومرتفعة مع انخفاض بدرجات الحرارة والتي تعود الى معدلاتها الموسمية كما ترتفع نسبة الرطوبة ويتكون الضباب على المرتفعات ويتوقع تساقط الرذاذ بشكل متفرق خاصة في المناطق الجبلية مع رياح ناشطة.

الثلاثاء: قليل الغيوم اجمالا دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات.

درجات الحرارة المتوقعة: على الساحل من 11 الى 28 درجة، فوق الجبال من 10 الى 23 درجة، في الداخل من 8 الى 25 درجة.

- الرياح السطحية: شرقية الى شمالية شرقية ناشطة أحيانا خاصة جنوب البلاد، سرعتها بين 15 و45 كلم/س.

- الانقشاع: جيد الى متوسط.

- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 15 و50 %

- حال البحر: متوسط ارتفاع الموج الى مائج أحيانا. حرارة سطح الماء: 24°م.

- الضغط الجوي: 1019 HPA أي ما يعادل: 764 ملم زئبق.

- ساعة شروق الشمس: 06,09، ساعة غروب الشمس: 16,36

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