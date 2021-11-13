حريق "هائل" في صور..

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اندلعت قرابة الساعة السادسة صباحاً، النيران في وادي العزية-زبقين -صور، وأتت على مساحات واسعة من الأراضي الزراعية والحرجية، فيما ساهمت الرياح القوية في دفع النيران باتجاه المنازل السكنية في بلدة الحنية وزبقين ومجدل زون.

ولا تزال فرق الدفاع المدني وفرق المستجيب الاول التابعة لوحدة ادارة الكوارث في اتحاد بلديات في جمعية الرسالة للاسعاف الصحي والهيئة الصحية الاسلامية تعمل على اخماد النيران في محاولة للسيطرة عليها، وهناك صعوبة تواجه اكثر من ثماني فرق إطفاء لاخماد الحريق الذي وصل الى منطقة جب سويد في خراج بلدة مجدل زون.

وناشد مدير وحدة إدارة الكوارث في اتحاد بلديات قضاء صور مرتضى مهنا الجيش و"اليونيفيل" التدخل السريع و إرسال طوافات للمساعدة، بسبب صعوبة التضاريس المنتشرة فيها النيران.