جريمة مروّعة: دسّا له السم ورميا جثّته في أحد اودية هذه المنطقة

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صــــدر عـــــن المـــــديريـة العـامــــة لقــــــوى الأمــــن الداخـلي ــــــ شعبـــــة العلاقــــــات العامـــــــــــــة البـــــلاغ التــــالـي:

بتاريخ 11-8-2021، ادعى أحد الأشخاص في مدينة صيدا بفقدان شقيقه (ي. م. من مواليد عام ١٩٨٦، فلسطيني)، وبفقدان الاتصال به، وأنّ بحوزته مبلغ مالي وقدره /12,500/ دولار أميركي.

على أثر ذلك، باشرت شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي إجراءاتها الميدانية والاستعلامية لكشف مصير المفقود.

بتاريخ 24-8-2021، عُثر على جثّته في أحد الأودية، شرق مدينة صيدا.

بنتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثّفة التي قامت بها القطعات المختصة في الشعبة، تمكّنت من تحديد هوية المشتبه بتورطهما في تنفيذ جريمة القتل، وهما:

م. س. (من مواليد عام 1990، لبناني)

ع. ب. (من مواليد عام ١٩٨٢، لبناني)

بتاريخي 8 و 11/11/2021، تم توقيفهما في صيدا، وضُبط بحوزتهما ما يُقارب الـ /17000/ دولارٍ أميركي.

بالتحقيق معهما، اعترفا بتنفيذ الجريمة، من خلال دسّ مادة سامّة (لانيت) للمغدور بكوب العصير، بدافع سلبه أمواله، ثم خنقاه ووضعاه في صندوق سيارة (ع. ب.) ورمياه في الوادي، وتقاسما الأموال المسلوبة، وهي من ضمن المبلغ الذي عثر عليه بحوزتهما.

أجري المقتضى القانوني بحقهما، وأودعا مع المضبوطات المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص.