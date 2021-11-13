عناوين الصحف ليوم السبت 13 تشرين الثاني 2021

الأخبار
ـ الكويت - ليكس: الـ 3G السياديّون وفن التسوّل
ـ ميقاتي: المصارف غير قابلة للإصلاح
ـ الأمم المتحدة: السياسيّون بدّدوا موارد لبنان على المصارف
ـ فضيحة التعليم العالي: متى تُقفل الدكاكين الجامعية؟
البناء
ـ بلينكن يقدم جرعة دعم لميقاتي والحكومة… وانهيارات في جبهات الساحل اليمني
ـ تساكن مع جمود الملف القضائي والأزمة مع السعودية… وقرداحي: قضية كرامة
ـ حردان رئيساً لـ«القومي»: نسعى لتيار مدني… ونحتاج لكل طاقة حزبية… وسنبقى ضمانة الأمة
الجمهورية
ـ جرعة دعم أميركية لميقاتي
ـ الزراعة تتلقّى ضربة مزدوجة
ـ هوكشتاين: ما في الحقول الغميقة لا «تحميه» خطوط سطحية؟!
ـ إيران: لن نتفاوض بشأن قدراتنا الدفاعية أو أمننا
اللواء
ـ مخارج على «همّة المساعي».. وزيارة برّي إلى بكركي مؤشر لعودة جلسات الحكومة
ـ بلينكن يدعم خطة توفير الكهرباء.. وخبير أممي يحذر: لبنان على شفير الانهيار!
ـ بلينكن: قطر تتولى رعاية المصالح الأميركية في أفغانستان
ـ موسكو وباريس لتحديث هيكل الأمن في أوروبا
الديار
ـ البلد على كف عفريت في ظلّ إعادة ترسيم للعلاقات الديبلوماسية الإقليمية
ـ الضغوطات على لبنان الى إرتفاع... والهدف ترسيم الحدود الجنوبية
ـ فوضى أسعار والفقر إلى 80% في نهاية العام مع غياب كلّي للحكومة
نداء الوطن
ـ قرداحي "يعرج أمام مكرسحين": أريد ضمانات
ـ معاينة أممية لـ"جهنّم": السلطة منفصمة عن الواقع!