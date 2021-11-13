أسرار الصحف ليوم السبت 13 تشرين الثاني 2021

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البناء

ـ خفايا

قالت مصادر مالية إن الطلب على الدولار الذي أدى ازدياده لرفع سعر الصرف له مصدران واحد هو نسبة الـ10 في المئة التي طلبها مصرف لبنان من شركات النفط، والثاني هو طلب سياسي على علاقة بالأزمة مع السعودية من جهات مصرفية مؤيدة لتلبية المطالب السعودية.

ـ كواليس

قال مسؤول خليجي معني بحرب اليمن إن الانهيارات العسكرية في جبهة الساحل الغربي وصولاً للحديدة تسبب بثغرة خطيرة قد تتسبب بسقوط عدن أمام أنصار الله، بينما المعارك تدور حول مأرب وعلى أبوابها وتستقطب كل القوة العسكرية وهذا سيتكفل بحسم الحرب إذا حدث.

الجمهورية

ـ يدرس رئيس تيار سياسي معني بأزمة مستجدة إمكان عقد مؤتمر صحافي لشرح موقفه بالتفصيل.

ـ قالت جهات سياسية شمالية حالية إنّ حجم القوى المعارضة من المجتمع المدني في طرابلس والشمال مبالغ فيه جداً، وهذا ما ستثبته صناديق الإقتراع إذا جرت الإنتخابات.

ـ رئيس حزب أصرّ بشدة على المتحدثين في مؤتمر عام عقده الحزب أخيراً عدم تناول أحد الأحزاب المستهدفة بقوة هذه الأيام بهجوم أو انتقاد.

اللواء

ـ همس

يعيش نواب من تيّار موالٍ أزمة انتماء في ضوء التوجه لتهميشهم، أو استبعادهم عن الترشيحات القريبة للانتخابات.

ـ غمز

اتخذ «الثنائي» قراراً حاسماً، لجهة التهدئة، محلياً وخارجياً، بانتظار ما ستنتهي إليه الوساطات للتبريد العام مع دول الخليج!

ـ لغز

يجزم متابعون أن ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق السوداء، يحظى بغطاء رسمي من دون تحديد الجهة التي تتولى التغطية والأسباب الموجبة لذلك.