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أعلن وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي، بأنه "إذا اكتشفنا الطواطؤ عبر بيع شهادات جامعية من جامعات في لبنان، سنلاحق الطالب والجامعة والوسيط أو السمسار، لأننا لا نقبل التفريط بسمعة جامعاتنا وشهادتها".

وكانت قد علّقت وزارة التعليم العالي العراقية أمس، دراسة الطلاب العراقيين في ثلاث جامعات لبنانيّة، بعد حصول آلاف الطلاب، بينهم مسؤولون سياسيون، على شهادات غير شرعيّة، وقد سحبت وزارة التعليم العراقية الملحق الثقافي في السفارة العراقية في بيروت، هاشم الشمري، وباشرت التحقيقات معه في قضية الشهادات المزوّرة.