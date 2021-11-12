ماذا جاء في تقرير مستشفى رفيق الحريري؟

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صدر التقرير اليومي لمستشفى رفيق الحريري الجامعي عن آخر المستجدات حول فيروس كورونا /Covid-19 وجاء فيه:
"-عدد الفحوصات التي أجريت داخل مختبرات المستشفى خلال ال24 ساعة المنصرمة: 276 فحصا.
-عدد المرضى المصابين بفيروس كورونا الموجودين داخل المستشفى للمتابعة: 29
-عدد الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا خلال ال24 ساعة المنصرمة: 8
-عدد حالات شفاء المرضى المتواجدين داخل المستشفى خلال ال24 ساعة المنصرمة: 2
-مجموع حالات شفاء مرضى من داخل المستشفى منذ البداية حتى تاريخه: 1390 حالة شفاء
-عدد الحالات التي تم نقلها من العناية المركزة الى وحدة العزل بعد تحسن حالتها: 1
-عدد الحالات الحرجة داخل المستشفى: 11
-حالات وفاة: 1
إن مركز لقاح كوفيد-19 داخل مستشفى رفيق الحريري الجامعي بخدمتكم من الاثنين إلى الخميس.
رقم الهاتف 01832070".