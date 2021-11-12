بيان للخارجية اللبنانية بشأن المغتربين يتعلق بالانتخابات...ماذا جاء فيه؟

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في اطار مساعدة المواطنين بعملية التسجيل للانتخابات..الخارجية تعلن فتح مكاتب بعض البعثات وتأمين حضور موظفين فيها

في إطار مواكبة عملية تسجيل المغتربين للمشاركة في الانتخابات النيابية 2022 وقبل انتهاء مدة التسجيل في 20/11/2021، يهم وزارة الخارجية والمغتربين الإفادة بأنه سيتم فتح مكاتب بعض البعثات وتأمين حضور موظفين فيها بالأخص تلك التي تواجه ضغطاً في التسجيل، يوم السبت الواقع في 13/11/2021، وذلك لمساعدة المواطنين في عملية التسجيل للانتخابات وللإجابة على استفساراتهم. كما تؤكد الوزارة على ضرورة اتصال المواطنين مسبقا بالبعثة التي يرغبون بالقدوم إليها وذلك للتأكد أن مكاتبها مفتوحة وحرصا على حسن سير العمل.