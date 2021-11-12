المرابطون هنأ الحزب الشيوعي الصيني على القرار التاريخي بحق رئيسها

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توجهت حركة الناصريين المستقلين- المرابطون بالتهنئة إلى الحزب الشيوعي الصيني الصديق، بالقرار التاريخي بشأن الإنجازات الرئيسية للرئيس شي جين بينغ والتجربة التاريخية لمساعي الحزب على مدار 100 عام، هذا ما يمنحه تفويضاً يمكنه من الاستمرار في السلطة مدى الحياة، مثمنين التجربة الرائدة والرائعة والعظيمة للحزب، في التجديد المستمر والمبادرات، التي تصب دائماً في مصلحة الشعب الصيني، ازدهاراً وتقدماً وقوة، ليس فقط على صعيد الداخل الصيني، إنما على مستوى العالم ككل.

نحن المرابطون ندعو كل أحرار العالم والشعوب الصديقة، إلى إعلاء المصلحة الوطنية فوق كل اعتبار، واتخاذ المسار الواقعي الصيني، كمثل ومثال، في سبيل تحسين وتطوير قدرات أوطانهم.