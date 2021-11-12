توقيع مرسوم تنظيم مباراة لملئ الشغور في الطيران المدني وإحالته إلى مجلس الوزراء

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صدر عن المكتب الاعلامي لوزير الاشغال العامة والنقل البيان التالي:



"حيث أنه سبق لوزارة الأشغال العامة والنقل، بأن حازت على قرار من مجلس الوزراء، تحت الرقم 4/2016، والذي أجاز لها تنظيم مباراة لملئ الشغور في الطيران المدني، لاسيما الملاحة الجوية.



وبناء للمباراة التي أجراها مجلس الخدمة المدنية بهذا الخصوص، وحيث أنه وبالنظر إلى واقع الملاك الفني في المديرية العامة للطيران المدني، ولا سيما مصلحة الملاحة الجوية، ونظرا لأهميتها وحرصا على استمراريتها، وحفاظا على السلامة العامة، وحسن انتظام سير العمل، تم إعداد هذا المرسوم وفقا للإصول وتوقيعه من قبل وزير الأشغال العامة الدكتورعلي حميه، وتمت إحالته على الأمانة العامة لمجلس الوزراء بموجب الكتاب رقم 1909/ ص/ 21، لإستكمال إصداره وفقا للإصول".