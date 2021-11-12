بالفيديو - موضة جديدة في عالم الجريمة في لبنان!

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نشرت قناة "وينية الدولة" على يوتيوب فيديو بعنوان "موضة جديدة في عالم الجريمة في لبنان".



وبسبب الأسعار الخيالية التي وصلت اليها المحروقات، بدأ المجتمع اللبناني بحسب الفيديو المنشور، يشهد موضة جديدة على صعيد السرقات تحديدا، الا وهي تنفيذ عمليات سرقة محطات الوقود، بحيث تدخل المحطة، سيارات من طراز حديث من دون لوحات قانونية، ويطلب سائقها من العامل تعبئة السيارة.





وفي هذا الوقت، يختبئ السائق داخل السيارة بطريقة لا تلتقطه كاميرات المراقبة، ويدعي التحدث على الهاتف لإبعاد الشبهة عنه منتظرا تعبئة خزانه كاملا.



وفي خلال انتظاره يتم تعبئة البنزين بقيمة مئات آلاف الليرات، حيث يباغت في النهاية السائق العامل، ويعمد الى تشغيل محرك السيارة ويفر من المكان من دون دفع ثمن البنزين.