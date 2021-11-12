قرداحي بعد زيارته عين التينة.. هذا ما قاله

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اعتبر وزير الإعلام جورج قرداحي، ان "الآراء منقسمة في البلد الأول مع استقالة الوزير ورأي آخر تضامن معه لأن هذا الموقف فيه كرامة وعزة نفس وتمسك بسيادة البلد، ولم نطرح موضوع الاستقالة مع الرئيس بري".



قرداحي وخلال تصريحٍ له بعد زيارته رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة، شدَّد قائلا، "أنا لست في وارد أن أتحدى أحداً لا رئيس الحكومة ولا السعودية التي أحبّها ولا أعرف لماذا هذه العاصفة غير المتوقعة ونحن ندرس الموضوع و "منشوف" التطورات وإذا في ضمانات أنا حاضر".



وأضاف، "لا أعلم ما الحل والحكومة كانت معطلة قبل الأزمة ودول الخليج كلهم أحبابنا وقرارات الخليج المتشددة موجودة من قبل والمزايدة تحصل من الداخل والبعض استغلّ الحادثة".