اجتماع حكومي اممي برئاسة ميقاتي.. وهذا ما تمّ بحثه

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ترأس رئيس مجلس الوزاء نجيب ميقاتي اجتماعا حكوميا- امميا في السرايا الحكومية اليوم، خصص لبحث النسخة الأولى من استراتيجية الحماية الاجتماعية، التي تم وضعها بالتعاون بين الحكومة اللبنانية مع المؤسسات الأممية بما فيها "اليونيسف"، ومنظمة العمل الدولية ومنظمة الاغذية العالمية، كجزء من اطار التعافي والإصلاح واعادة الإعمار.

شارك في الاجتماع نائب رئيس مجلس الوزراء سعاده الشامي، وزير الصحة فراس الابيض، ممثل وزارة الشؤون الأجتماعية ريمون طربيه، المنسقة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في لبنان نجاة رشدي، ممثلة المقيمة لليونيسف في لبنان يوكي موكيو، مديرة السياسات في اليونيسف ساره هايغ، المديرة الأقليمية للدولة العربية في منظمة العمل الدولية ربى الجردات، المديرة التقنية للحماية الإجتماعية في منظمة العمل الدولية رانيا غناسيو، مدير برنامج لبنان في منظمة الأغذية العالمية عبدالله الوردات، رئيس مجموعة بيوند غروب جيلير ضومط، النائب نقولا نحاس، المستشار الإقتصادي للرئيس ميقاتي سمير ضاهر.