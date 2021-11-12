كيف سيكون طقس نهاية الأسبوع؟

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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا غائما جزئيا الى غائم أحيانا بسحب مرتفعة وارتفاع اضافي في درجات الحرارة حيث تتخطى معدلاتها الموسمية، كما تبقى نسبة الرطوبة منخفضة على الساحل وتنشط الرياح أحيانا.

وجاء في النشرة الآتي:

- الحال العامة: طقس خريفي مستقر يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط حتى بداية الاسبوع المقبل مع درجات حرارة فوق معدلاتها الموسمية. (معدل درجات الحرارة المعتادة على الساحل لشهر تشرين الثاني بين 17 و25 درجة مئوية).

- الطقس المتوقع في لبنان:

الجمعة: قليل الغيوم الى غائم جزئيا بسحب مرتفعة مع ارتفاع محدود في درجات الحرارة وبقاء نسبة الرطوبة منخفضة، يتحول بعد الظهر الى غائم بسحب مرتفعة كما تنشط الرياح أحيانا.

السبت: غائم جزئيا الى غائم أحيانا بسحب مرتفعة وارتفاع اضافي في درجات الحرارة حيث تتخطى معدلاتها الموسمية، كما تبقى نسبة الرطوبة منخفضة على الساحل وتنشط الرياح أحيانا.

الأحد: غائم اجمالا بسحب متوسطة مرتفعة من دون تعديل يذكر في درجات الحرارة التي تبقى فوق معدلاتها الموسمية، كما يتوقع هطول أمطار خفيفة متفرقة خصوصا في المناطق الجنوبية فترة بعد الظهر.

الإثنين: غائم جزئيا مع انخفاض في درجات الحرارة التي تعود الى معدلاتها الموسمية، كما ترتفع نسبة الرطوبة ويتكون الضباب على المرتفعات ويتوقع تساقط الرذاذ بشكل متفرق على المناطق الجبلية بعد الظهر.

- الحرارة على الساحل من 13 الى 27 درجة، فوق الجبال من 10 الى 20 درجة، في الداخل من 7 الى 24 درجة.

- الرياح السطحية: شمالية شمالية شرقية ناشطة أحيانا، سرعتها بين 15 و35 كلم/س.

- الانقشاع: جيد.

- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 30 و 55%.

- حال البحر: متوسط ارتفاع الموج الى مائج، حرارة سطح الماء: 25 درجة.

- الضغط الجوي: 763 ملم زئبق.

- ساعة شروق الشمس: 6,09.

- ساعة غروب الشمس: 16,36.