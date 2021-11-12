درغام: عون وميقاتي يعملان على إعادة جلسات الحكومة

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لفت النائب أسعد درغام، في حديث إلى “صوت كل لبنان”، إلى وجود مساعٍ من قبل رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي لإعادة عقد جلسات الحكومة، مشدداً على أنه لا يجوز تعطيل عملها تحت أي ظرف، خصوصاً في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة.

وأكد درغام وجوب فصل المسار القضائي عن العمل الحكومي، سائلاً: هل يجوز أن نطلب من دول العالم مساعدتنا لحل مشكلتنا، في حين أن الحكومة لا تجتمع لحل المشكلة الداخلية؟، معتبراً أن المسؤولية تفرض على كل طرف التنازل.

وعن علاقة التيار الوطني الحرّ وحزب الله، أوضح أن الملفات الداخلية شهدت الكثير من التمايز واختلافات وجهات النظر بينهما.

وشدد على أن المطلوب من حزب الله وحركة أمل أن يتحمّلا مسؤولياتهما في هذه الظروف وألّا يربطا انعقاد جلسات الحكومة بقضية القاضي طارق بيطار.