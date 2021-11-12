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تسعيرة جديدة للبنزين اليوم؟

12
NOVEMBER
2021
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كتبت "الجمهورية" أنه في سابقة اولى من نوعها، فقد فرضت التدابير الجديدة التي أقرّها مصرف لبنان على الشركات المستوردة للبنزين لتأمين 10% من أسعار المشتقات النفطية من خارج المصرف، إعادة نظر بأسعار المحروقات بدءاً من اليوم. وهو ما نوقش في اجتماع استضافة وزير الطاقة أمس، امتد 4 ساعات، شارك فيه ممثلون عن الشركات المستوردة واصحاب المحطات وكبار المسؤولين من المديرية العامة للنفط، ادّى الى تفاهم مبدئي على إصدار جدول جديد لأسعار البنزين اليوم الجمعة.

وعلمت «الجمهورية»، انّ جدول اليوم سيرفع سعر صفيحة البنزين في أقل من 48 ساعة الى السعر الجديد بما بين 8 و10 آلاف ليرة لبنانية، وسيقترب سعر الصفيحة 95 اوكتان بما بين 316 الف ليرة و318 الفاً، بعدما أضيفت نسبة الـ 10% على سعر الصفيحة باستثناء الرسوم الجمركية وكلفة النقل وجعالة اصحاب المحطات المحدّدة بـ 16 الفاً.

واضافت المصادر، انّ الفارق في التسعيرة الجديدة مردّه الى عدم قدرة وزارة الطاقة على اقناع المستوردين بعدم تطبيق نسبة الزيادة على الرسوم الجمركية وكلفة النقل، بعدما اصرّ المستوردون على فرض هذه الزيادة على الرسوم الجمركية، وهو ما لم يقبل به اصحاب المحطات ومن دون ان تبتّ الوزارة والمديرية العامة للنفط بالخلاف بين الطرفين. فأصحاب الشركات يرغبون بتطبيق النسبة على مختلف مكونات اسعار الصفيحة، فيما يصرّ أصحاب المحطات على تطبيقها على الكلفة الحقيقية للصفيحة لحظة وصولها الى مستودعاتهم وقبل تسليمها الى اصحاب المحطات، وعدم شمولها الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة وكلفة النقل والجعالة بأي شكل من الأشكال، وهو ما جنت جراءه الشركات المستوردة ملايين الدولارات في المراحل السابقة.

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