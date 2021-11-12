أسرار الصحف ليوم الجمعة 12 تشرين الثاني 2021

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البناء

كواليس

اتصل مسؤول في حزب لبناني يخاصم حزب الله بقيادي في حزب حليف للحزب سائلاً: في أي نصف تعتقد أن السيد نصرالله يصنفنا ضمن قوله «إن الخصوم نصفان نصف لا يريد الحرب الأهلية ونصف لا يقدر عليها».

خفايا

توقف دبلوماسيون أمام إشارة السيد حسن نصرالله في سياق رده على كلام منسوب لإيران في المفاوضات مع السعودية حول مراجعة السيد نصرالله بشأن حرب اليمن وهجوم مأرب بقوله، إنه يطلع على محاضر جلسات المفاوضات التي شهدتها بغداد ومغزى ذلك ومغزى الكشف عنه.

اللواء

همس

من شأن خطة إعادة بناء سوريا أن تكسر تدريجياً مندرجات قانون قيصر، لتتمكن الشركات الأميركية من أخذ مكانها في هذه العملية الضخمة، حسب دبلوماسي لبناني..

غمز

ما تزال كتل كبرى تابعة لأحزاب السلطة، مترددة في المجال الانتخابي، لا سيما لجهة التوقيت أولاً..

لغز

تتحدث معلومات عن أن مخزون المحطات والشركات من المحروقات وفير جداً لدرجة أن التهويل بإفتعال أزمة سرعان ما انكشف، وحدث تراجع!

الجمهورية

تبين من مراجع معنية أن مصدر بعض الشائعات تجاه رئيس تيار بارز صدر من مسؤولين سابقين للتلاعب بأعصاب الناس.

ينتظر في حال من الإرتباك، نواب ومسؤولون في تيار بارز موقف رئيس التيار لجهة ترشيحهم الى الانتخابات أم عدمه.

أعربت جهة سياسية عن تخوفها من أن لبنان متجه الى الأسوأ مهما فعلنا.