عناوين الصحف ليوم الجمعة 12 تشرين الثاني 2021

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الأخبار

نصر الله: لن نتنازل للرياض

اغتيال عرفات: عباس أمَر بطمس الحقيقة

17 عاماً على رحيل عرفات: الحقيقة مُغيّبة ... بأمرٍ من عباس

‫سقطة صادمة للبنان: «قدرنا الزَعَل»

‫النائب العام المالي «ينيّم» ادعاء جديداً: تغطية قضائية لجرائم «سوليدير»

الكويت: لا تأشيرات قبل استقالة قرداحي؟

البناء

السيد نصرالله يرسم خرائط الصراع: الأميركي يعيد النظر «الإسرائيلي» قلق معادلة الجليل قائمة

نصر اليمن يمني اعتراف عربي بنصر سورية هيمنة حزب الله كذبة أول الوهن استقالة وهبي

لا نريد أزمة مع السعودية لا ذكر للبنان والحزب في محاضر مفاوضات بغداد الأولوية للسيادة

الديار

نصرالله يمنح السعودية فرصة «للنزول عن الشجرة» ويزيد قلق «اسرائيل»

المملكة ترفض «مبادرة» ميقاتي: خطوات تصعيدية ومطالب «تعجيزيّة»!

القرار الظنّي مخرج للافراج عن الحكومة «والدستوري» مرشّح للشلل؟

الجمهورية

ضغوط أوقفت سجال عون-بري

وقفة تضامنية مع الموقوفين

الأزمة مع الرياض على غاربها .. ودخول تركــي على الخط

اللواء

الهوة تتسع بين الحكومة وحزب الله.. والملفان عالقان!