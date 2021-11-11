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أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة، اليوم، أنها «تجد نفسها مضطرّة هذه الفترة إلى خفض بسيط في وزن ربطة الخبز اللبناني، بما يُبقي سعرها ضمن الهامش المقبول»، مبررةً قرارها بـ«ارتفاع أسعار المكوّنات التي تدخل في صناعة الرغيف من طحين ومازوت وغيرهما من المواد»، وبـ«ارتفاع سعر الصرف في السوق الموازية».

وأشارت الوزارة، في بيان، إلى أنها سبق أن «استحدثت الربطة العائلية بكلفة أقل على المستهلك»، مفيدةً بأن خلية الأزمة في الوزارة تواصل اجتماعاتها «المُخصّصة لتدارس الخيارات التي من شأنها أن تحدّ قدر الإمكان من تأثير ارتفاع الأسعار على سعر الرغيف».

وبناءً على ذلك، بات وزن وسعر الخبز اللبناني الأبيض، وفق قرار وزير الاقتصاد أمين سلام، على الشكل المبين في الصورة المرفقة.