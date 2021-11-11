مخزومي: أعلى مستوى قلق رأيناه مؤخراً كان في عيون هذه الطبقة الفاسدة من القاضي بيطار

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كتب النائب فؤاد مخزومي عبر مواقع التواصل الاجتماعي: "بعدما سمعنا خطاب اليوم، ربما سقط سهواً أهم إنجاز حققته هذه الطبقة الفاسدة والمجرمة بشعبها وهو سرقة جنى عمره، أي حاضره ومستقبله. أما عن موضوع القلق الذي ذكر، فأعلى مستوى قلق رأيناه مؤخراً كان في عيون هذه الطبقة الفاسدة من القاضي بيطار حيث استعمل التهديد والترهيب لإزاحته."

وأضاف: "وعندما عجزوا عن فعل ذلك شلّوا الحكومة أي البلد المنهار أصلاً، وهذه جريمة أخرى تضاف إلى جرائمهم. وأخيراً، نعيد ونكرر أن السعودية ليست وحدها على خلاف مع حزب الله، بل كل لبناني يريد بناء دولة وقضاء واقتصاد هو على خلاف مع هذا الحزب."