living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

المكتب الإعلامي لوزير السياحة: نصّار طلب إشراك وكالات السياحة والفنادق المرخّصة كافة من دون استثناء

11
NOVEMBER
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

ردّ المكتب الإعلامي لوزير السياحة وليد نصّار، على ما نشر في جريدة "الاخبار"، ضمن مقال بعنوان: "بجنونك بحبّك" تثير "جنون" مكاتب السفر، موضحاً "أن وزارة السياحة قد اتفقت مع نقابة أصحاب مكاتب السفر والسياحة في لبنان وشركة طيران الشرق الأوسط على تنسيق "الرزم السياحية الشتوية" التي أطلقتها منذ أسبوع من السراي الحكومي.


وأشار المكتب في بيان، إلى أنّ الوزير نصّار كان قد طلب من النقابة والنقيب جان عبود فتح المجال أمام الوكالات السياحية Tour Operators المرخصة والقانونية كافة، والتي تقوم بتنظيم رحلات سياحية، من دون استثناءات أو تمييز للمشاركة في الرزم، وكذلك للفنادق وبيوت الضيافة المرخصين في الوزارة الحق بالتسجيل والمشاركة فيها، علماً أنّ هذه الوكالات هي المعنية بالإستفادة من الرزم وتسويقها، وليست مكاتب السفر والسياحة التي تقوم ببيع تذاكر السفر، حيث على من يريد الإستفادة من المواطنين اللبنانيين والأجانب شراء الرزمة كاملة وليس شراء تذكرة السفر.


وكرّر الوزير دعوته للنقابة وللنقيب عبود بإعطاء الموافقة لكل الوكالات والمؤسسات والفنادق المعنيّة التي ترغب بالمشاركة، مستغرباً ما ذُكر عن عدم ردّه على عدد من الاتصالات المتكرّرة وهو المعروف عنه بردّه وتجاوبه مع كل الاتصالات التي ترده يومياً، اقتضى التوضيح".

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout