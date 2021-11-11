اليكم تفاصيل طقس الأيام المقبلة

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يسيطر على لبنان طقس مستقر اليوم ويستمر في الايام المقبلة، مع انخفاض في درجات الحرارة لتعود وترتفع قليلاً يوم غد وخلال عطلة نهاية الاسبوع، لتنخفض بشكل ملحوظ الاسبوع المقبل.



اليكم تفاصيل طقس الايام المقبلة:

الخميس :

١- الحرارة ساحلاً بين ١٩ و ٢٥ درجة بقاعا بين ٨ و ٢٤ درجة وعلى الـ ١٠٠٠م بين ١٠ و ٢١ درجة

٢- الجو : مشمس اجمالا

٣- الرياح : شمالية غربية ضعيفة ٢٠ -٣٠ كم/س

٤- الرطوبة السطحية ساحلا ٦٠ - ٧٠٪

٥- الضغط الجوي ١٠١٩ hpa

٦- الرؤية جيدة

٧- البحر منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٦ درجة



الجمعة : طقس مستقر والحرارة ترتفع قليلا على الساحل بين ٢٠ و ٢٦ درجة، من ١١ الى ٢٥ درجة بقاعا و من ١٥ الى ٢٢ درجة على ١٠٠٠متر والجو غائم جزئيا بسحب عالية فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة ٢٠-٣٠كم/س



السبت : طقس مستقر والحرارة ترتفع قليلا على الساحل بين ٢٠ و ٢٧ درجة، من ١١ الى ٢٦ درجة بقاعا و من ١٦ الى ٢٣ درجة على ١٠٠٠متر والجو غائم جزئيا بسحب عالية فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة ٢٠-٣٠كم/س