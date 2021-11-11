وقعا في قبضة القوى الأمنية.. اليكم ما فعلاه

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صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة
البلاغ التالي:
في إطار ملاحقة المطلوبين للقضاء وتوقيفهم وتنفيذ المذكّرات العدلية بحقّهم، وبعد عمليات الرصد والتعقب، تمكنت قوة من مكتب مكافحة الارهاب والجرائم الهامة في البقاع في وحدة الشرطة القضائية، بتاريخ 10-11-2021 وفي محلتي الصويري وزحلة، من توقيف كل من:
ب. ش. (مواليد عام 1986، لبناني)
خ. أ. (مواليد عام 1985، لبناني)
الاول مطلوب للقضاء بموجب /13/ ملاحقة قضائية بجرائم محاولة قتل وتبييض أموال وتهريب أجانب ونقل أسلحة وذخائر.
الثاني يوجد بحقه /4/ ملاحقات قضائية بجرائم قتل ونقل أسلحة.
التحقيق جار بإشراف القضاء المختص.