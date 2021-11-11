أدوية الأمراض المزمنة باتت متوافرة في الكرنتينا.. وكورونا بلغ المستوى الثالث!

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أوضح رئيس لجنة الصحة النيابية النائب الدكتور عاصم عراجي في حديث اذاعي، أن "تفشي الوباء بلغ المستوى الثالث بعدما كان في المستوى الأول وهو أمر مقلق لكن لا يدعو للهلع حتى الآن"، داعيا "الناس الى الحصول على اللقاح خصوصا أن معظم أقسام كورونا أقفل في المستشفيات بعد تراجع عدد الإصابات وفي ظل الأوضاع الاقتصادية المرهقة للقطاع الاستشفائي".

وأعلن أن "معظم أدوية الأمراض المزمنة باتت موجودة في مركز الكرنتينا على ان يصار الى توزيعها مع وصول الدفعات كافة خلال الأسبوع"، مشيرا إلى أن "كل الحلول الحالية تبقى موقتة فيما الحل المستدام مربوط بالاستقرار السياسي في البلد".