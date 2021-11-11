عناوين الصحف ليوم الخميس 11 تشرين الثاني 2011

الأخبار: لا تنازلات سورية للإمارات: السعودية الضيف التالي؟
الخناق يضيق
سياسة «ترقيع» الاجور: العمّال بلا قوة شرائية ولا تعويضات
مصرف لبنان يضيّق الخناق... والدولار إلى مزيد من الارتفاع: أسعار البنزين نحو الجنون!
كارتيل المدارس: زيادات على الأقساط تصل إلى 90%!
80 دولاراً للـ 5 أمبير: مافيا المولّدات: الأمر لنا!
الديار: تراشق عنيف بين عون وبري والوعود الحكومية للموظفين بلا «رصيد»
نصرالله يرسم خارطة الطريق ورد قبلان على جنبلاط بموافقة الثنائي الشيعي
نداء الوطن: "لعنة قرداحي" تُطارد لبنانيّي الخليج... و"ميوعة الحكومة" تُفاقم الأزمة!
"ضربة تحت الزنّار" من عون... فهل "يردّها" نصرالله اليوم؟
البناء: خلط أوراق في شمال سورية: فرصة لـ«قسد» مع التحفظ… والتركي يبقى مصدر القلق/ الجزائر تمهد لحضور سورية للقمة… والسياق الإماراتي سيتصاعد عربياً / سجال عون وبري يبدأ بالإمام علي وينتهي بنوايا الحمل والجمل والجمال /
الجمهورية: الحل مفقود والتصعيد بلا حدود
النهار: موجة خليجية ثانية... ومهزلة بين "الرئاستين"!
اللواء: تصفية حساب بين عون وبري في السنة الأخيرة للعهد
ميقاتي يلمح من بعبدا إلى «إيجابيات».. وتشدد كويتي في التأشيرات للبنانيين
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