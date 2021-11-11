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أسرار الصحف ليوم الخميس 11 تشرين الثاني 2011

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البناء: خفايا وكواليس

كواليس

قال دبلوماسي أوروبي إن الانفتاح على سورية هو خيار محسوم عربياً ودولياً لكن التوقيت يتفاوت من مجموعة إلى أخرى، متوقعاً أن يكون سقف التوقيت العربي هو آذار المقبل مع القمة العربية ليبدأ بعده المسار الغربي حتى نهاية العام المقبل، لكننا كل شهر على موعد جديد


خفايا

قال مرجع سياسي مخضرم إن لبنان يبدو كأنه عشية اتفاق الطائف على الصعيدين الدولي والإقليمي مع الانقسام والاستقطاب الخارجي والداخلي على عتبة تسويات كبرى، متوقعاً أن يبقى الوضع متأرجحاً حتى إعادة إنتاج صيغة مرجعية رجح أن تكون سعودية سورية تسبق انتخاب رئيس جديد للجمهورية

 

 


نداء الوطن: خفايا

تساءلت مصادر قضائية عن السبب الذي لم يجعل النائب علي حسن خليل يطلب استرداد مذكرة التوقيف التي أصدرها بحقه المحقق العدلي طارق البيطار طالما يعتبر أنه يتمتع بالحصانة النيابية ولا يمكن تنفيذ المذكرة وتوقيفه في فترة انعقاد المجلس النيابي في دوره العادي، بدل من أن يعمد مدير عام قوى الأمن الداخلي إلى طلب تفسير الدستور لمعرفة ما إذا كان عليه أن ينفذ المذكرة.

 

لاحظت مصادر مراقبة أن المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان تولى الرد على الوزير وليد جنبلاط وأن الرئاسة الثانية ردت على رئيس الجمهورية وأن "حزب الله" لم يبادر إلى الرد، مع أن جنبلاط تحدث عنه مباشرة وأن الرئيس عون لم يحدّد من يقصد في تغريدته عندما قال إن الأبرياء لا يخافون القضاء.

 

ردّت مصادر مراقبة أن "حزب الله" وضع نفسه في موضع الدفاع والشبهة منذ هدّد بقبع القاضي طارق البيطار على رغم أنه لم يتم استدعاء أي مسؤول في الحزب.

 

 


اللواء: أسرار

همس
وصفت مصادر دبلوماسية الانتقاد الأميركي لزيارة دبلوماسي عربي لعاصمة قريبة أنه بمثابة «ذر للرماد في العيون»، ليس إلا...

 

لغز
توقف البحث داخل لجنة فنية، عندما أعلن نقابي رفيع تمسكه بمقترحه لإعادة تصحيح الأجور!

 

 

 

الجمهورية: اسرار

محلي
لا إشارات إيجابية بعد لحلّ أزمة لبنان

لم يتلقَّ مسؤول بارز بعد إي إشارات إيجابية ينتظرها من جهات خارجية تُجري اتصالات في الكواليس لحل أزمة مستجدة يواجهها لبنان.

 

تكتّمٌ على الشؤون الداخلية الحزبية

تسعى جهات حزبية الى التكتم على التقارير التي تتحدث عن الشؤون الداخلية الحزبية وما تعيشه من تعثّر وربما فوضى.

 

تخوّفٌ من عدم إجراء الانتخابات

أعربت جهات سياسية عن تخوّفها من عدم إجراء الإنتخابات النيابية وذهاب البلاد إلى خيارات أخرى لا يمكن التكهن بوجهتها.

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