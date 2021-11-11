الديار: طحنون بن زايد الى ايران

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بعض ما جاء في مانشيت الديار:

اكدت مصادر الديار ان خطوات الامارات الايجابية تجاه سوريا تشمل طهران، في ظل معلومات مؤكدة عن انجاز التحضيرات لزيارة رئيس جهاز الامن الوطني الاماراتي طحنون بن زايد «الرجل الاقوى في الامارات» الى طهران قريبا لمناقشة الملفات الصعبة، علما ان زيارة طحنون ليست الاولى لكنها تاتي في ظل توقف المفاوضات الايرانية السعودية، وقد تفتح نافذة ضوء في العلاقات الخليجية الايرانية المحكومة الان بالتطورات الميدانية والتوازنات الجديدة مع التقدم العسكري النوعي للحوثيين في مارب ومناطق الطاقة والسيطرة على ممرات البحر الاحمر والوصول الى الحدود السعودية وهذا اكبر تحول استراتيجي في الخليج حسب المسؤول الاميركي ديفيد شينكر....