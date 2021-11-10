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فنان لبناني يتعرّض لأزمة قلبية في دمشق ونقله إلى المستشفى

10
NOVEMBER
2021
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نقل الفنان اللبناني، ربيع الأسمر، إلى المستشفى عقب تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة، حيث حاول الأطباء إسعافه وذلك وفق الصور التي نشرها حسابه الشخصي في موقع “إنستغرام”.

وجاء نقل الأسمر إلى مستشفى الأسد في العاصمة السورية دمشق، حيث ظهر داخل غرفة الطوارئ يتلقى العلاج من تلك الأزمة، بينما لم يشر الحساب إلى مسألة مغادرته من عدمها حتى اللحظة، ما يشير إلى وجوده تحت الملاحظة الطبية.

وكتب حساب ربيع الأسمر، في تعليقه على الصور: “تعرض الفنان ربيع الأسمر لأزمة قلبية في دمشق، وتم إسعافه إلى مشفى الأسد في العاصمة دمشق.. إن شاء الله بالشفاء العاجل يارب”.

وتفاعل عدد كبير من الفنانين والإعلاميين مع منشور ربيع الأسمر، متمنين له الشفاء العاجل، فيما حرص البعض على التساؤل بشأن الوضع الصحي الحالي له.

وربيع الأسمر اسمه الحقيقي عبدالله ناصر الدين، فيما بدأ الأسمر مسيرته الفنية حينما تقدم لبرنامج “ليالي لبنان”، وبرنامج “ستديو الفن” في وقت واحد عام 1988، ونجح في كلا البرنامجين، لكنه اختار في ما بعد “ليالي لبنان”، وفاز بالميدالية الذهبية.

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